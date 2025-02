Magic x Final Fantasy: aperti i preordini su Amazon

La fusione tra Magic: The Gathering e l'universo di Final Fantasy è sempre più vicina. Questa collaborazione epica porta i personaggi iconici e le storie avvincenti dei sedici titoli principali di Final Fantasy nel mondo di Magic.

Questa collaborazione rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan di entrambe le serie. Con l'inclusione di personaggi leggendari come Terra, Tidus, Y'shtola e Cloud, ogni mazzo Commander è progettato per raccontare la storia del rispettivo gioco, offrendo meccaniche di gioco che riflettono le narrazioni uniche di ciascun titolo. Questi prodotti saranno disponibili su Amazon a partire dal 13 giugno 2025, con la possibilità di preordinarli per assicurarti di non perdere questa occasione unica. Il prezzo minimo sarà garantito grazie al preorder, ma vi ricordiamo che nel corso dei prossimi giorni potrebbero diventare non disponibili.