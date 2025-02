Apple rimuove in blocco varie app dal suo Store per rispettare il DSA dell'Unione Europea

Apple ha annunciato di aver rimosso tutte le app della Store dell'UE che non si sono ancora conformate al Digital Services Act (DSA), un regolamento che aveva aggiunto l'obbligo per gli sviluppatori di app di fornire il proprio "status da commerciante" per pubblicare nuove app o aggiornamenti di app in UE.

In un annuncio agli sviluppatori, Apple afferma che, a partire da martedì 18 febbraio, tutte le app prive dello status di commerciante sono state rimosse dall'App Store dell'UE e non saranno ripristinate finché le corrette informazioni non saranno fornite e verificate da Apple.

Gli sviluppatori sapevano da tempo della scadenza del 17 febbraio 2025, quindi l'annuncio di oggi non dovrebbe essere una sorpresa.