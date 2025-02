Oceania 2 su Disney+ ha una data di uscita: ecco quanto arriverà in streaming per gli abbonati

Si tratta del seguito dell'amato lungometraggio di Walt Disney Animation Studios, che è diventato in questi mesi il 3° film di maggior incasso del 2024 , superando il miliardo di dollari al botteghino mondiale.

Disney ha annunciato la data di uscita di Oceania 2 su Disney+ : il nuovo film d'animazione sarà disponibile in streaming per gli abbonati dal 12 marzo 2025 , a distanza dunque di circa quattro mesi dall'uscita nei cinema, avvenuta lo scorso novembre.

Una nuova vita in streaming

Oceania 2 è diventato il quarto lungometraggio di Walt Disney Animation Studios a raggiungere un tale traguardo in termini di incassi, dopo Frozen - Il Regno di Ghiaccio, Zootropolis e Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle.

Vaiana e Maui

Oceania 2 ha ricevuto ottime risposte da parte della critica oltre che dal pubblico, e ha ora la possibilità di diffondersi ulteriormente attraverso il lancio in versione streaming su Disney+.

Nella storia, Vaiana e Maui si riuniscono dopo tre anni per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai fatto.

Oceania 2 è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.