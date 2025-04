Quanto sono resistenti i Joy-Con magnetici di Nintendo Switch 2? In un video vengono messi alla prova

Come abbiamo visto, i nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2 sfruttano un nuovo sistema di collegamento alla console basato su magneti, cosa che può far emergere dubbi sulla loro resistenza ma un video con un test pratico sembra dimostrato una certa solidità del sistema.

Ovviamente si tratta di una prova empirica molto veloce e non troppo indicativa, ma intanto può dare un'idea della sensazione di solidità generale che può dare il nuovo tipo di collegamento, salvo ovviamente trovarsi in situazioni differenti e magari con un po' di usura che potrebbe emergere in un secondo momento.

Nel video visibile qui sotto, girato da IGN, vediamo l'inviato tenere la console da un solo Joy-Con e scuoterla in modo da favorire, eventualmente, il distacco del controller, che rimane però saldamente ancorato al corpo principale.