Skyblivion è quasi completato: il "remake" di Oblivion col motore grafico di Skyrim è ormai vicino all'uscita

Trattandosi essenzialmente di un lavoro amatoriale è difficile poter fornire date certe in largo anticipo, ma il team a questo punto sembra davvero essere a buon punto e con la fine dei lavori in vista, dimostrandosi nuovamente sicuro di un lancio a breve.

In effetti, anche il mese scorso il team aveva ribadito il periodo di uscita previsto per questo ampio lavoro di riprogettazione, che era fissato per il 2025, dunque ancora vago ma con una certa sicurezza che non venisse posticipato ad anni successivi a questo.

Durante un recente evento in livestream da parte del team di modder che sta lavorando all'ambizioso progetto in questione, è emerso che Skyblivion è quasi completato , dunque quesa sorta di "remake" di Oblivion costruito con il motore grafico di Skyrim è ormai vicino all'uscita .

Gli aggiornamenti visibili nel livestream

Skyblivion è in lavorazione da oltre 11 anni con l'idea di ricostruire completamente The Elder Scrolls IV: Oblivion utilizzando il motore grafico di The Elder Scrolls V: Skyrim, dunque fornendo un notevole upgrade al gioco originale.

Tecnicamente si tratta di una mod all'interno di Skyrim, ma che di fatto contiene un gioco intero, riproducendo storia, quest e contenuti vari dal capitolo precedente e rappresentando in questo modo una sorta di vero e proprio remake dell'originale.

Altri elementi di Skyblivion possono essere visti nel video del livestream andato in scena nelle ore scorse e visibile qui sopra, a dimostrazione del gran lavoro fatto finora dal team di appassionati, che a questo punto sembra un progetto professionale.

Curiosamente, proprio di recente sono emerse voci di corridoio su un remake di Oblivion ufficiale, che sarebbe in lavorazione da tempo presso qualche team per conto di Xbox Game Studios e che potrebbe arrivare anch'esso nel corso del 2025, cosa che probabilmente ha spinto i modder a lavorare anche più velocemente per cercare di far uscire il proprio progetto il prima possibile.