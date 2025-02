God of War Remastered potrebbe essere annunciato per il 20° anniversario della serie

Riemergono le voci di corridoio su un God of War Remastered, che potrebbe essere presentato presto secondo un noto giornalista/insider, il quale collega l'annuncio all'evento per il 20° anniversario della serie che si svolgerà il mese prossimo, a marzo 2025.

Jeff Grubb, noto giornalista di VentureBeat nonché insider considerato piuttosto affidabile, ha già riferito in precedenza che Sony avrebbe intenzione di svelare una forma di rimasterizzazione dei classici God of War, inizialmente collegato allo State of Play di febbraio che lui stesso aveva peraltro correttamente previsto.

Il titolo non è stato annunciato all'evento, ma le voci di corridoio al riguardo a quanto pare persistono e ora si sarebbero spostate al mese di marzo, in corrispondenza con la mostra organizzata per il 20° anniversario di God of War alla Gallery Nucleus di Alhambra, in California.