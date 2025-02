Il cosplay di Lucy da Edenofhearts ci riporta dentro Cyberpunk Edgerunners

Lucyna Kushinada, detta Lucy, è probabilmente il volto più noto della serie accanto a quello del protagonista, diventata ormai una sorta di simbolo della serie animata prodotta da Netflix e Studio Trigger in collaborazione. Si tratta di un personaggio complesso e stratificato, ma anche decisamente carismatico e affascinante, cosa che la rende un soggetto prediletto dalle cosplayer.

Cyberpunk 2077 è stato protagonista di un grande rilancio grazie al lavoro fatto negli anni da CD Projekt RED ma una parte del successo va imputata anche a Cyberpunk: Edgerunners , serie TV animata di Netflix da cui è tratto anche questo cosplay di Lucy da parte di Edenofhearts , in una delle riproduzioni più convincenti del personaggio della serie animata.

La Lucy di Edenofhearts

Il costume ricostruito in questo cosplay è molto vicino a quello originale nella serie animata, compresa l'immancabile capigliatura che richiama lo stile futuristico e fantascientifico di Lucy. Edenofhearts ha poi aggiunto alcuni elementi ed effetti di sfondo per riprendere più precisamente l'atmosfera in stile Cyberpunk.



Il look che emerge è davvero molto vicino a quello dell'originale, compreso in questo caso anche uno scenario che ricorda un po' la Night City rappresentata nel gioco e nell'anime, con un contrasto tra alcuni elementi romantici della ragazza e la freddezza generale del mondo circostante.

