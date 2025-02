Il cosplay di Ada Wong da Resident Evil 4 firmato toriealis è pieno di fascino

toriealis ha realizzato uno splendido cosplay di Ada Wong, interpretando il personaggio che abbiamo ritrovato nell'espansione Separate Ways di Resident Evil 4 con il suo look classico e il lungo abito rosso in stile orientale.

Per quanto affascinante, la Ada Wong di toriealis non rinuncia alla sua pericolosità e lo testimonia il fucile da cecchino che tiene nella mano destra, mentre lo sfondo della foto richiama arredamenti classici simili a quelli di Villa Spencer.

Come sappiamo, il personaggio ha fatto il proprio debutto nell'originale Resident Evil 2 del 1998, presentandosi come una spia dal carattere ambiguo, collegata in qualche modo alla Umbrella e ben poco disposta a rivelare chi l'abbia assoldata.

Ada si rivela subito scaltra e astuta, nonché dotata di grandi abilità nel combattimento: sono proprio queste doti a consentirle di intervenire nel mezzo dell'invasione zombie di Raccoon City e poi in parallelo agli eventi di Resident Evil 4.