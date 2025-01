The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake esiste davvero per un report, con dettagli sui miglioramenti

Secondo quanto riferito dal sito in questione, un ex-dipendente del team Virtuos , che per varie voci di corridoio sarebbe in effetti il responsabile di questo remake o remaster, avrebbe "per sbaglio" fornito una conferma dell'esistenza del gioco, oltre a far trapelare informazioni su alcuni dettagli relativi ai miglioramenti applicati rispetto all'originale.

Il sito MP1ST, che generalmente può essere considerato una fonte affidabile sebbene non si dedichi spesso a leak o indiscrezioni, ha riferito di poter confermare che The Elder Scrolls 4: Oblivion Remake esiste davvero, riportando anche alcuni dettagli sui miglioramenti applicati in questa revisione.

I presunti miglioramenti di Oblivion Remake

In ogni caso, MP1ST sostiene di aver ottenuto la conferma che il gioco esiste e anche di alcune caratteristiche di questo.

Un'immagine di The Elder Scrolls 4: Oblivion

Le informazioni proverrebbero dal sito web di un ex dipendente di Virtuos, di cui non è stato rivelato il nome per motivi di privacy ma che avrebbe lavorato al gioco dal 2023 al 2024.

Dalla descrizione fornita emergerebbe che il remake di Oblivion è costruito con Unreal Engine 5 e che il gioco sarà "completamente rifatto" dal punto di vista tecnico, come d'altra parte ci si può aspettare visto il cambio di motore grafico.

La fonte sostiene di aver visionato anche alcune caratteristiche relative ai sistemi di gioco rielaborati: Stamina, Sneak, Blocking, Archery, Hit Reaction e HUD. Per quanto riguarda il sistema di blocco, le idee per migliorarlo sono state prese dai giochi Souls-like, in quanto il sistema originale era considerato superato.

Il sistema di furtività sarebbe stato migliorato, così come i metodi di calcolo dei danni sono stati rielaborati. Il sistema di resistenza è stato modificato per essere meno frustrante per il giocatore, rendendo l'abbattimento che si verifica quando la resistenza è esaurita più difficile da attivare grazie a cambiamenti interni.

Anche l'HUD sarebbe stato modificato per renderlo più comprensibile ed esteticamente più attraente per i nuovi giocatori. Sono state inoltre aggiunte le reazioni ai colpi, per migliorare la resa dei danni inflitti al giocatore e ai PNG. Infine, il tiro con l'arco è stato migliorato per renderlo più giocabile e moderno sia in terza che in prima persona.