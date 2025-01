GTA 6 darà il colpo di grazia all’industria dei videogiochi tradizionale? O la salverà?

C'è però anche chi pensa l'esatto contrario , ossia che causerà più danni che altro, creando un periodo molto difficile per tutti. Mike Fischer, professore di Media interattivi presso la University of Southern California e consulente di KRAFTON, ritiene infatti che non ci sarà alcuna rinascita e che, anzi, per un certo periodo GTA 6 monopolizzerà il mercato al punto da rendere impossibile per gli altri di vendere copie .

Molti analisti vedono in GTA 6 una possibilità per l'industria tradizionale , data l'enorme risonanza che avrà al momento del lancio. La logica seguita è abbastanza chiara: il gioco di Rockstar Games farà talmente tanto successo che attirerà l'attenzione sull'ormai bistrattata industria tradizionale , causando il ritorno di interesse da parte dei giocatori e il conseguente aumento degli investimenti. Insomma, l'aura di GTA 6 sarà salvifica per tutti.

Condanna o salvezza?

"GTA 6 sarà così grande e così di successo da risucchiare tutto il tempo e tutti i soldi di tutti i giocatori. Ora, ho incontrato colleghi del settore che non sono d'accordo con me e pensano che questo non influirà sugli altri generi." Ha spiegato Fischer, spiegando poi di non essere certo del fatto che il colossal di Take-Two non ruberà clienti a tutti, come del resto già successo in passato con altri titoli molto grossi, come Fallout 4 o, aggiungiamo noi, Elden Ring.

In realtà capita spesso che titoli molto attesi facciano terra bruciata, quindi non è da escludersi che vada esattamente come detto di Fischer. Del resto è normale che gli editori pianifichino le date d'uscita dei loro giochi anche in base a quelle dei giochi degli altri, in particolare le uscite di punta, per evitare sovrapposizioni che potrebbero danneggiare i loro prodotti.

Proprio di recente, Assassin's Creed Shadows di Ubisoft è stato rimandato di un mese (anche) per evitare di uscire in un febbraio intasato di grossi titoli, che potrebbero frenarne le vendite. Con GTA 6 tutto sarà amplificato, creando una specie di buco nero per gli altri editori che, a essere ottimisti, estenderà il suo orizzonte degli eventi per qualche settimana, a essere pessimisti per qualche mese, trasformando quindi il periodo in una specie di gara di sopravvivenza.

Secondo Fischer "dopo l'uscita di GTA 6 le cose si sistemeranno e, dopo un certo periodo di tempo, si spera che il pubblico si sia ampliato. Ma sarà, penso, un'interruzione impegnativa. È un territorio sconosciuto." Se il mercato subirà effetti positivi (aumento delle vendite di console e PC di ultima generazione), negativi (vendite degli altri giochi ridotte ai minimi termini) o entrambi, solo il tempo potrà dircelo.