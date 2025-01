Phantom Blade Zero verrà mostrato con un nuovo trailer, ecco quando

Gli sviluppatori di Cruel Man Studio hanno annunciato che Phantom Blade Zero verrà mostrato con un nuovo trailer fra pochi giorni, il 22 gennaio. La pubblicazione del video avverrà nelle prime ore del mattino, alle 5.00 italiane.

"Un nuovo trailer di Phantom Blade Zero è in arrivo il 22 gennaio alle 5,00", si legge nel post pubblicato dallo studio su X. "Potrete assistere a un intenso scontro con un boss in versione integrale, che mostrerà le nostre audaci innovazioni e l'impegno per creare l'esperienza di combattimento melee definitiva."

"Unitevi a noi per celebrare l'Anno del Serpente", conclude il messaggio del team cinese, che sembra avere tutta l'intenzione di lanciare sul mercato un altro titolo sorprendente ed entusiasmante, sulla falsariga di Black Myth: Wukong.

Insomma, ancora un po' di pazienza e avremo la possibilità di rivedere Phantom Blade Zero in azione, magari in concomitanza con l'annuncio di una finestra di uscita.