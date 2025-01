Starfield doveva essere molto più violento inizialmente, svela un ex-Bethesda

Un ex-character artist di Bethesda che ha lavorato a diversi grandi titoli della compagnia ha svelato che Starfield doveva essere molto più violento secondo le idee iniziali del gioco, ma i toni sono stati poi alleggeriti, in questo senso, per una maggiore coerenza con la visione generale del gioco e anche per questioni tecniche.

Il podcast Kiwi Talkz ha recentemente intervistato Dennis Mejillones, ex-character artist di Bethesda che ha collaborato allo sviluppo di Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 e infine anche Starfield, e dalla discussione è emerso anche questo particolare retroscena sul gioco di ruolo ad ambientazione fantascientifica.

Diversi titoli di Bethesda, in particolare quelli della serie Fallout, hanno infatti un tono violento più accentuato, con caratteristiche come sangue, decapitazioni o smembramenti visibili, cose che invece non compaiono in Starfield.