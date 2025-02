Xbox Game Pass: diamo un'occhiata ai i nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di febbraio, pochi ma buoni

Si registra una certa flessione in termini quantitativi, a guardare l'offerta dei nuovi giochi in arrivo nella seconda parte di febbraio su Game Pass, ma è un andamento piuttosto fisiologico se si pensa che è uscito proprio in questi giorni un titolo interno di Xbox Game Studios di notevoli dimensioni come Avowed, che peraltro avrebbe trovato posto più naturale proprio in questa seconda mandata, essendo uscito il 18 febbraio e dunque nella seconda metà del mese in questione. Ci troviamo così di fronte a tre soli titoli, ma se non altro si tratta di giochi di notevole spessore e qualità. Non sono nuove uscite, ma dimostrano un certo ritorno dei giochi tripla A da parte dei publisher terze parti, con tre proposte molto variegate come generi e atmosfere, ma tutte davvero interessanti per ampie porzioni di pubblico. Nel frattempo ricordiamo che siamo nel pieno del lancio di Avowed, che in maniera piuttosto strana è stato inserito negli annunci riguardanti la prima ondata di giochi di febbraio peraltro piuttosto ricca, e segnaliamo anche i giochi che lasceranno il catalogo alla fine del mese, tra i quali si trovano titoli che potrebbe valere la pena approfondire in questi pochi giorni rimasti. Ma procediamo ora con la panoramica sui nuovi titoli in arrivo nella seconda metà di febbraio per gli abbonati a Game Pass.

EA Sports F1 24 (EA Play) - Cloud, Console e PC, 20 febbraio (Ultimate, PC) La prima aggiunta di questa mandata arriva su Game Pass Ultimate e PC Game Pass attraverso EA Play, con l'inserimento di EA Sports F1 24 all'interno del Vault dei giochi scaricabili e utilizzabili liberamente dagli abbonati. Si tratta della nuova edizione della simulazione ufficiale del FIA Formula One World Championship da parte degli specialisti di Codemasters, evoluzione di un franchise che ha ormai conquistato il pubblico da anni. Una spettacolare inquadratura su un sorpasso in F1 24 Il gioco porta con sé numerose innovazioni ed evoluzioni rispetto a quanto visto in precedenza, portando i giocatori più vicini all'azione reale con il precision control, grazie al nuovo sistema EA SPORTS Dynamic Handling. Per la prima volta, inoltre, la modalità Carriera consente di gareggiare nei panni di uno dei 20 piloti della stagione 2024 di F1 e di scrivere la sua storia, oltre a numerosi modi di connettersi con Formula 1 e F2. Il modello di guida appare migliorato grazie anche alla gestione delle sospensioni nuova, a un modello aggiornato degli pneumatici e una simulazione aerodinamica avanzata, con nuove opzioni di configurazione del motore e dell'auto. Gli aggiornamenti sul versante tecnico riguardano anche la realizzazione di circuiti e paesaggi, mentre dal punto di vista dei contenuti e del gameplay ci troviamo di fronte a un nuovo sistema di reputazione basato sulla conquista di obiettivi in pista e task da raggiungere, agli Accolade (riconoscimenti a breve e lungo termine, basati anche sulle aspettative della stagione) e varie modalità multiplayer, oltre a tutte quelle già presenti nei capitoli precedenti. Potete conoscere meglio il titolo in questione nella nostra recensione di EA Sports F1 24.

Warhammer 40.000: Rogue Trader - Cloud, PC e Xbox Series X|S, 20 febbraio (Ultimate, Standard, PC) L'incontrò fra Owlcat Games e l'universo di Warhammer si portava dietro notevoli aspettative, e possiamo dire che Warhammer 40.000: Rogue Trader le abbia tranquillamente rispettate, mettendo in scena un gioco di ruolo estremamente rispettoso del materiale di partenza, ma anche in grado di dimostrare, ancora una volta, come il team in questione sia in grado di rilanciare la tradizione più classica dei cRPG in tempi moderni. Qualcosa del genere l'avevamo già visto con Pathfinder: Wrath of the Righteous, ma qui si aggiunge anche il fascino sci-fi fantasy della storica saga di Games Workshop, che riesce a donare una spinta aggiuntiva a quello che è già un titolo ben strutturato e costruito. Al comando di una voidship, il protagonista si trova per varie questioni a girovagare per i sistemi del Koronus Expanse, una regione remota dello spazio piena di creature pericolose e situazioni a rischio, ma anche di molte opportunità. Il senso di esplorazione e scoperta pervade l'esperienza, che riprende molti elementi dal gioco da tavolo di Rogue Trader, ma ovviamente li modifica per farli funzionare al meglio in forma videoludica. Gli spostamenti sulla mappa ricordano quello di Baldur's Gate e Pillars of Eternity, all'interno di mappe relativamente piccole ma molto dense, riprendendo quindi in pieno lo stile e lo spirito dei giochi di ruolo classici. Il giocatore è chiamato a fare diverse scelte che influenzano l'andamento della storia in maniera piuttosto profonda, mentre il sistema di combattimento si presenta complesso e molto soddisfacente. In definitiva, come spiegato nella nostra recensione di Warhammer 40.000: Rogue Trader, si tratta di un must per gli appassionati del franchise di riferimento e gli esperti del genere.

Watch Dogs: Legion - Cloud, Console e PC, 25 febbraio (Ultimate, Standard, PC) Prosegue l'espansione del catalogo Ubisoft all'interno di Game Pass con l'arrivo di Watch Dogs: Legion, più recente capitolo della particolare serie di action adventure open world incentrata sull'azione stealth, lo spionaggio e la tecnologia. Uscito nel 2020, il titolo è rimasto finora l'ultimo della serie, in attesa di eventuali sviluppi futuri di cui però al momento non c'è traccia. Una panorama sulla Londra futuristica di Watch Dogs: Legion Nel caso non l'abbiate già giocato, questa può essere un'ottima occasione per riscoprire un titolo decisamente interessante, quantomeno per l'ambientazione che richiama una fantascienza piuttosto radicata nel reale in termini di possibili derive inquietanti nell'utilizzo della tecnologia: come in una sorta di Black Mirror in versione videoludica, il gioco Ubisoft mette in scena un Regno Unito decisamente oscuro pur nella sua ostentata pulizia e ordine. Con il DeadSec ormai decimato e ricercato, accusato ingiustamente di aver organizzato degli attentati terroristici, il protagonista è chiamato a prendere parte a una guerra assolutamente impari contro un regime autoritario che regola ogni aspetto della vita dei cittadini nella Londra del 2029. L'avanzamento tecnologico ha portato all'automazione di molti aspetti della vita quotidiana e questo comporta, di conseguenza, anche tante nuove possibilità di interazione con dispositivi e sistemi all'interno dell'ampia mappa di gioco, mettendo in scena un'evoluzione del particolare gameplay basato su hacking, sabotaggi, stealth e buona vecchia azione in terza persona. Se non lo conoscete, vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Watch Dogs: Legion, ma il consiglio è di scaricare e provare direttamente questo interessante titolo.