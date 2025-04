The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered potrebbe cancellare i vostri dati di salvataggio

Non tutti i bug sono divertenti e nostalgici, ad esempio il fatto che The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered potrebbe cancellare i vostri salvataggi in qualsiasi momento .

Le segnalazioni degli utenti di The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered

Sui social media, diversi giocatori si sono lamentati del fatto che, su PC e Xbox, i file di salvataggio di The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered spariscono.

Su Steam, alcuni utenti hanno notato che il file system di Oblivion Remastered agiva in modo erroneo e cercava i salvataggi nel percorso sbagliato. Alcuni si sono affrettati a commentare di aver ricominciato più volte, creando ogni volta nuovi personaggi, senza alcun risultato: i file di salvataggio continuano a scomparire.

Anche la testata Insider Gaming conferma di aver subito questo bug e di aver perso le prima quattro o cinque ore di gioco. Considerando che parliamo di un gioco di ruolo che può durare decine se non centinaia di ore, l'idea di perdere i propri salvataggi non farà di certo impazzire i giocatori.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Alcuni, come l'utente qui sopra, segnalano anche che c'è un bug che impedisce semplicemente di salvare, in quanto il gioco crede che non vi sia spazio sulla piattaforma.

Diamo per scontato che Bethesda analizzerà la situazione e troverà una soluzione. Nel frattempo, potreste preferire mettere in pausa il gioco per non rischiare di perdere i vostri progressi o di fare un backup dei salvataggi esterno alle piattaforme alla fine di ogni sessione.

Segnaliamo anche che The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e Clair Obscur: Expedition 33 arrivano su GeForce Now.