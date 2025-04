Un trailer di F1 25 presenta la modalità storia Braking Point 3

La sinossi della nuova modalità recita: "Il destino della Konnersport è in bilico dopo un drammatico evento che getta la scuderia nel caos. La scuderia riuscirà a reagire e a finire in lizza per il Campionato del mondo?".

Le novità di Braking Point

Oltre a proseguire le vicende dell'episodio precedente, la terza parte di Braking Point introduce nuove funzionalità che permettono di plasmare la trama a piacimento, inclusi scenari alternativi in cui potremo stabilire con quale pilota affrontare le gare principali. Ovviamente le nostre scelte andranno a determinare gli obiettivi in pista e l'esito della storia.

"Cerchiamo sempre modi per aumentare l'impatto dei giocatori sulla narrazione," ha detto il creative director Gavin Cooper sulle pagine del PlayStation Blog. "Ora, quando si verificano eventi chiave, hai la possibilità di scegliere tra i due piloti di Konnersport disponibili in quel contesto, generando effetti a catena che possono non solo influenzare alcuni degli obiettivi di gara, ma anche il finale della storia stessa. Implementare questa espansione e le varie narrazioni ramificate non è stato un compito semplice per il team di sviluppo."

"Stiamo mantenendo traccia della narrazione principale, supportata da diversi altri filoni, sottotrame e piccole linee narrative che trasmettiamo tramite la narrazione secondaria, come telefonate, social media e post di notizie," ha aggiunto Gavin.

"E questi diversi filoni potrebbero essere più rilevanti per un pilota, ma possono tornare e intrecciarsi con la storia principale. Quindi stiamo cercando di garantire che tu riceva comunque qualcosa che sembri specifico per quel pilota e le trame con cui stai interagendo, mantenendo comunque una narrazione complessiva coerente che tutti possano apprezzare."

Un'altra novità è che in F1 25 completare la modalità Braking Point permette di portare il nostro team Konnersport direttamente nella modalità Carriera, per la prima volta nella serie.

"Esiste un'intera matrice di possibilità che puoi perseguire nel gioco," dice Gavin. "Puoi giocare come pilota ufficiale o come pilota personalizzato, ma c'è anche una sorta di undicesima squadra, tramite Konnersport o Apex. Continui a giocare come pilota personalizzato in una squadra ufficiale, o scegli un pilota ufficiale? E tutto questo ancor prima di considerare l'integrazione degli Icon nella modalità My Team."

Vi ricordiamo che F1 25 sarà disponibile a partire dal 30 maggio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.