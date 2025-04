AMD annuncia la conferenza stampa al Computex 2025: focus su AI, gaming e PC ad alte prestazioni

Jack Huynh, senior vice president e general manager del Computing and Graphics Group di AMD, guiderà la presentazione, affiancato da importanti partner del settore. Il focus sarà posto sulle strategie con cui AMD sta rafforzando la propria leadership nel mercato del gaming e delle workstation, oltre che sulla crescente espansione nel settore emergente degli AI PC, che promette di ridefinire le modalità d'interazione e produttività per utenti consumer e professionali.

AMD ha annunciato ufficialmente che terrà una conferenza stampa al Computex 2025, in programma per mercoledì 21 maggio alle ore 4.00 del mattino (ora italiana) , presso il Grand Hyatt di Taipei. L'evento sarà disponibile anche in diretta streaming su AMD.com, con la possibilità di rivedere la replica al termine della trasmissione. L'azienda, che da oltre cinquant'anni guida l'innovazione nel campo del computing ad alte prestazioni, si prepara a mostrare i suoi ultimi progressi nell'integrazione dell'intelligenza artificiale all'interno di PC, videogiochi e carichi di lavoro professionali.

Verso una nuova generazione di AI PC e GPU

L'evento al Computex rappresenta una vetrina di rilievo per AMD, in un momento in cui l'intero settore tecnologico guarda con crescente interesse alla trasformazione degli strumenti digitali attraverso l'intelligenza artificiale. Dopo i successi dei processori Ryzen, delle GPU Radeon e delle CPU EPYC in ambito server, AMD punta ora a offrire soluzioni sempre più versatili e potenti, progettate per gestire modelli AI avanzati direttamente in locale su PC e workstation.

ASUS RX 9070

Anche il settore del gaming, da sempre un punto cardine per AMD, potrebbe beneficiare in modo significativo dell'integrazione dell'AI. Si attendono infatti aggiornamenti su tecnologie grafiche di nuova generazione, nuove GPU con capacità di calcolo AI e strumenti per lo sviluppo di giochi sempre più realistici e dinamici, grazie a funzionalità intelligenti gestite on-device.