Le vendite di Metaphor: ReFantazio su PC hanno stupito Atlus

Metaphor: ReFantazio è attualmente il titolo Atlus venduto più velocemente di sempre. Lanciato in contemporanea su PC, Xbox Series X e S e PlayStation 5, ha venduto più di un milione di copie nel primo giorno, superando Persona 3 Reload. In un'intervista concessa alla testata giapponese 4Gamer, il director e produttore creativo Katsura Hashino ha spiegato che i giocatori PC hanno rappresentato una porzione delle vendite maggiore di quanto Atlus avesse previsto .

Una sorpresa

Hashino si è detto felice del lancio globale: "Anche come sviluppatore, credo che ci sia molto merito nel fatto che ogni giocatore possa godersi il gioco nel suo ambiente preferito, e sono felice che siamo riusciti a farlo."

A sorprendere maggiormente il team di sviluppo è stata l'ottima accoglienza ricevuta dagli utenti PC. Secondo Hashino, il numero di download della versione Windows di Metaphor: ReFantazio ha superato di gran lunga le aspettative di Atlus.

Il director ha spiegato che, "sebbene Atlus sia generalmente associata ai giochi per console," i risultati dei loro sondaggi mostrano che la percentuale di utenti PC che giocano ai loro titoli sta aumentando di anno in anno. "Anche osservando i dati a lungo termine degli ultimi 5-10 anni, la tendenza è evidente," ha aggiunto.

Un altro fattore importante per il rilascio simultaneo di Metaphor: ReFantazio su tutte le piattaforme a livello mondiale sono stati i fan stranieri, ha spiegato Hashino. "È una cosa grandiosa che i fan di tutto il mondo possano giocare al gioco nello stesso momento, nel senso che tutti possono goderselo insieme. Un'altra ragione importante è la prevenzione degli spoiler." Questa è una preoccupazione per molti sviluppatori, che vorrebbero per i giocatori delle esperienze vergini, prive di anticipazioni non richieste.