Il mercato PC cresce del 6,7% nel primo trimestre 2025, ma i dazi USA minacciano la ripresa

Nel primo trimestre del 2025, il mercato globale dei PC ha registrato una crescita del 6,7% su base annua, raggiungendo 61,4 milioni di unità spedite, secondo i dati preliminari di Counterpoint Research. Un risultato sorprendente per un settore che negli ultimi anni ha vissuto cicli altalenanti, e che oggi trova nuova linfa nella diffusione dei PC con intelligenza artificiale integrata e nella corsa delle aziende a evitare i dazi USA sui prodotti cinesi. Il vero motore della crescita, però, è stato il tentativo dei produttori di anticipare i tempi di consegna prima dell'entrata in vigore delle nuove tariffe statunitensi. Una dinamica che, secondo gli analisti, potrebbe portare a un calo nei prossimi mesi per via della normalizzazione degli inventari.

Apple e Lenovo in testa, il mercato si concentra sui grandi nomi Tra i protagonisti del trimestre ci sono Apple e Lenovo, che hanno fatto segnare rispettivamente un +17% e un +11% nelle spedizioni anno su anno. Per Apple il merito va soprattutto ai nuovi MacBook con chip M4, mentre Lenovo ha beneficiato di un'offerta diversificata e dell'espansione nel segmento AI. Le statistiche di Counterpoint Dietro di loro, HP e Dell hanno comunque beneficiato dell'effetto dazi con crescite rispettive del 6% e del 4%, consolidando il loro secondo e terzo posto nel mercato globale. Il fenomeno ha coinvolto anche altri grandi marchi, con il risultato di una ulteriore concentrazione del mercato intorno a pochi player dominanti. Nonostante la spinta di inizio anno, l'intero comparto resta esposto a gravi rischi strutturali, soprattutto per quanto riguarda la dipendenza dalla produzione cinese. La maggior parte della produzione mondiale di PC, infatti, resta radicata in Cina, e questo rappresenta una vulnerabilità strategica in vista delle nuove misure restrittive annunciate dall'amministrazione Trump, in particolare sui semiconduttori e i prodotti high-tech.