Sony ha annunciato le varie edizioni di Ghost of Yotei con dettagli, prezzi e bonus per le prenotazioni

Inoltre, chiunque effettuerà il pre-ordine su PlayStation Store, riceverà gli avatar immediatamente. Come riferito, oggi è stata annunciata la data di uscita di Ghost of Yotei , fissata per il 2 ottobre 2025 su PS5.

Le prenotazioni di Ghost of Yotei si apriranno il 2 maggio alle ore 10:00 , comunica Sony, con la possibilità di scegliere tra varie edizioni ma in ogni caso con dei bonus che verranno assegnati semplicemente per aver effettuato il preordine: si tratta di un'esclusiva maschera di gioco, oltre a sette avatar PSN e le concept art di Atsu e di tutti i membri dei Sei di Yōtei.

Con l'annuncio della data di uscita arrivano anche altre informazioni su Ghost of Yotei , in particolare per quanto riguarda le varie edizioni previste e relativi dettagli, prezzi e bonus legati alle prenotazioni.

Tre diverse edizioni del gioco

Sono previste al momento tre diverse edizioni di Ghost of Yotei per PS5, tra le quali anche una ricca Collector's caratterizzata da una grande quantità di bonus e oggetti fisici che la renderanno sicuramente un oggetto di bramosia da parte dei collezionisti più appassionati.

I bonus della Collector's Edition di Ghost of Yotei

L'edizione Standard ha il tipico costo di 79,99€ e riguarda semplicemente il gioco con gli eventuali bonus per le prenotazioni, mentre l'edizione Digitale Deluxe ha un prezzo di 89,99€ e include il gioco digitale con alcuni bonus in-game, tra cui l'armatura della Serpe e una tintura alternativa per l'armatura iniziale.

Inoltre è prevista anche una colorazione esclusiva per il cavallo e una tintura per la sua sella, un amuleto di gioco e un kit spada dorato. In più, la Digital Deluxe consente di ottenere in anticipo le Mappe del viaggiatore, per trovare le statue sparse per il mondo di gioco e potenziare le abilità.

Decisamente ricca è infine la Collector's Edition, che non ha ancora un prezzo ufficiale ma che si presenta davvero piena di contenuti, come potete vedere nell'immagine riportata qui sopra.

Questa edizione include tutti i bonus del preordine, tutti gli oggetti di gioco dell'edizione digitale deluxe e una copia digitale di Ghost of Yotei (dunque non il disco in formato fisico), oltre a una riproduzione in resina della maschera da Spettro di Atsu nella stessa scala (17,2 x 12,7 x 14,9 cm) di quella di Jin che era inclusa nella Collector's di Ghost of Tsushima.

È inclusa anche una riproduzione della fascia di Atsu, completa con i nomi di tutti i membri dei Sei di Yōtei (da depennare una volta sconfitti): misura circa 180 cm di lunghezza ed è in misto cotone, funzionale anche come accessorio da cosplay o come decorazione da parete.

Nella collector's troviamo anche una riproduzione dello tsuba della katana di Atsu, forgiato da suo padre e che ritrae i due lupi gemelli, un portamonete e le istruzioni per giocare a zeni hajiki, un gioco di abilità che potrete sperimentare durante la vostra avventura su Ghost of Yōtei.

Potrete trovare anche un albero di ginkgo di carta pieghevole con un lupo alla base, e un set di quattro cartoline artistiche 13 x 18 cm raffiguranti la fascia, il lupo, la maschera da Spettro di Atsu e l'immagine principale.