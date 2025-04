Forza Horizon 5: Realms, le impressioni sul nuovo aggiornamento (in arrivo anche su PS5!)

Forza Horizon 5 continua a espandersi, arricchendo il suo già vastissimo catalogo di attività online e per giocatore singolo. Anche se il prossimo inverno segnerà il quarto anniversario del titolo firmato Playground Games - rendendolo il capitolo più longevo della serie senza un seguito annunciato - gli sviluppatori non smettono di introdurre nuovi contenuti, con l'obiettivo di riaccendere l'interesse dei veterani o consolidare il legame con chi non ha mai lasciato le strade del Messico.

Forza Horizon 5: Realms, in arrivo su tutte le piattaforme il 25 aprile, non è un'espansione di grande portata come Hot Wheels o Rally Adventure, né introduce novità sostanziali in termini di gameplay o modalità. Si tratta invece di un aggiornamento mirato a riportare in scena alcune delle mappe più iconiche comparse temporaneamente durante le stagioni del cosiddetto Mondo in Evoluzione degli ultimi mesi.

Approfittando dell'aggiornamento, abbiamo sfrecciato su tracciati memorabili come Strada Retrowave e Pista Aerea al Neon, immerse nei loro vivaci neon, o nella suggestiva Arena Derapata Lunare, decorata per celebrare il Capodanno Cinese. La novità? Queste ambientazioni, finora disponibili solo a tempo limitato, entreranno in modo permanente nel gioco.