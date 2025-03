Il successo di Metaphor: ReFantazio ha dimostrato che i GDR a turni piacciono: Atlus stessa non ne era certa

I giochi di ruolo a turni giapponesi sono morti! Lunga vita ai giochi di ruolo a turni giapponesi! Okay, perdonateci l'esagerazione, ma il discorso è più o meno questo. Da anni si ritiene che i "JRPG" classici siano oramai acqua passata e che il pubblico mondiale non sia interessato a loro. Persino un membro di Atlus iniziava un po' a pensarlo, ma si è dimostrato da solo che non è così con Metaphor: ReFantazio.

Il videogioco di SEGA ha ottenuto un grande successo e ha reso chiaro che ai giocatori il genere piace ancora.