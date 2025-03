Samsung Neo QLED QE75QN90B da 75” in offerta per la Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon

Tra le occasioni più interessanti della Festa delle Offerte di Primavera 2025 su Amazon Italia troviamo il Samsung Neo QLED QE75QN90B, una Smart TV top di gamma da 75 pollici, proposta in offerta a 999,00€ (IVA inclusa) invece del prezzo di listino, con un risparmio netto di 300€. Potete acquistare il prodotto a questo link oppure tramite il box qui sotto. Questo modello, rilasciato nel 2022 e ancora tra i più apprezzati, è perfetto per chi cerca un'esperienza visiva immersiva e audio cinematografico in un pannello enorme, elegante e ricco di tecnologie avanzate. È anche predisposto per il Digitale Terrestre DVB-T2, quindi non richiede decoder esterni.