Assassin's Creed Shadows ha venduto più copie fisiche in una settimana che Star Wars Outlaws in tre mesi

Stando ai dati forniti da GfK/Nielsen, Assassin's Creed Shadows ha registrato ottimi numeri di vendita per quanto riguarda il mercato dei giochi fisici del Regno Unito, tanto che in una sola settimana sono state vendute più copie di quelle totalizzate da Star Wars: Outlaws nell'arco di tre mesi, giusto per rimanere in casa Ubisoft.

Il titolo basato sul franchise di Guerre Stellari magari non è il metro di paragone più sensato, considerando che si è rivelato un grande flop commerciale per la casa francese. In realtà, il debutto di Shadows è impressionante anche sotto altri punti di vista. Ad esempio, ha già superato le vendite di Monster Hunter Wilds (sempre per quanto riguarda le vendite fisiche del Regno Unito) e di conseguenza è diventato il gioco più venduto dall'inizio del 2025.