GTA Online: Rockstar Games sta cancellando gli account di chi ha sfruttato l'ultimo glitch per far soldi

Rockstar Games sta cancellando gli account di quelli che hanno sfruttato il glitch del casinò di GTA Online per fare fortuna. Si tratta di una punizione davvero esemplare, visto che i furbetti non si sono visti soltanto togliere il maltolto, ma anche resettare completamente gli account. Ciò significa che è stato cancellato tutto: i personaggi, i progressi, gli oggetti e quant'altro.

In verità stando all'insider Tez 2, gli account cancellati da Rockstar sarebbero una minoranza rispetto a quelli cui sono stati soltanto rimossi i soldi ottenuti barando. Purtroppo non sono stati dichiarati i criteri che possono portare alla cancellazione dell'account.

Rockstar di suo non ha ancora commentato la situazione in alcun modo e probabilmente non lo farà. Non si tratta comunque del primo caso di provvedimenti presi contro i giocatori di GTA Online che, scoperto un glitch per fare soldi rapidamente, lo hanno sfruttato senza pensarci due volte.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che GTA Online è la modalità multigiocatore di GTA V ed è disponibile per PC, PS4 e Xbox One. Chissà se Rockstar non rilascerà una patch per rendere il suo gioco compatibile con PS5 e Xbox Series X, le console di nuova generazione. Visto il successo che ancora riscuote, non ci sarebbe niente di strano se accadesse (diventerebbe il primo gioco ad aver toccato tre generazioni senza la necessità di riedizioni o rimasterizzazioni).