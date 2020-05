Call of Duty: Warzone, un aggiornamento ripristina gli elicotteri

Un nuovo aggiornamento delle playlist di Call of Duty: Warzone ha ripristinato gli elicotteri, che erano stati rimossi con un aggiornamento precedente. Naturalmente non le novità non si limitano a questo: le playlist ora offrono una variante della modalità Gunfight, mentre la playlist Shipment 24/7, sempre molto popolare, è stata leggermente rivista diventando Shipment 10v10.

Nel messaggio in cui è stato annunciato il ritorno degli elicotteri, Infinity Ward non ha specificato perché siano stati rimossi. Molti li vedono come dei mezzi che creano qualche squilibrio di troppo, mentre altri li considerano una delle caratteristiche più divertenti del gioco. Probabilmente sono stati rivisti in qualche modo, anche se non ci sono note di rilascio a confermarlo.

Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Warzone è un battle royale free-to-play per PC, Xbox One e PS4, scaricabile liberamente o come parte di Call of Duty: Modern Warfare. Si tratta di uno dei più grandi successi dell'ultimo periodo, capace di ammassare decine di milioni di giocatori.