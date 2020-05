Dragon Ball, sexy Bulma nelle tante immagini e cosplay di Sinnocent

Un cosplay a tema Bulma è gradito, due sono una fortuna, ma addirittura tre rappresentano un jackpot. E per vostra fortuna la cosplayer Sinnocent, in questi giorni, ha raccolto tutti i suoi lavori a tema Dragon Ball, in un unico collage di immagini.

I cosplay di oggi, domenica 10 gennaio 2020, sono dunque a tema Bulma e sexy Bunny Bulma, due differenti versioni mostrate nella prima serie manga e anime del ben noto Dragon Ball di Akira Toriyama. La cosplayer Sinnocent preferisce chiaramente Bunny Bulma (due immagini su tre), ma ha vestito anche i panni "standard" della protagonista femminile. La qualità generale dei costumi è molto buona, e sicuramente la cosplayer sa interpretare il personaggio. Ma all'interno del materiale utilizzato lasciano un po' a desiderare le parrucche, non acconciate.

Inutile sottolineare come la risposta sui social network sia stata più che positiva; eccovi le immagini di tutti i cosplay a tema Bulma e Bunny Bulma di Sinnocent. Qual è il vostro preferito? E non dimenticate di dare un'occhiata anche ad altri cosplay a tema Dragon Ball, precisamente a quelli qui di seguito riportati: