Ubisoft denuncia Apple e Google per un presunto plagio di Rainbow Six: Siege

Ubisoft ha deciso di citare in giudizio Apple e Google per un gioco pubblicato da Alibaba Group, che secondo il publisher francese è troppo simile (anzi un plagio spudorato, in base a quanto riferito) al suo celebre Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.

Il gioco sotto accusa si chiama Area F2 ed è uno sparatutto tattico multiplayer a squadre per iOS e Android, distribuito dunque attraverso Apple App Store e Google Play, sviluppato da Ejoy.com, un team interno al gruppo Alibaba. Secondo Ubisoft, il gioco in questione sarebbe una "copia carbone" di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, pertanto il publisher francese ne ha richiesto la rimozione muovendo accuse dirette anche ad Apple e Google.

L'accusa è stata presentata presso la corte federale di Los Angeles e a questo punto vedremo che proseguirà la vicenda, che spesso in casi come questi ha iter piuttosto lunghi e complessi. "Rainbow Six Siege è uno dei giochi multiplayer competitivi più popolari nel mondo e una delle proprietà intellettuali di maggior valore per Ubisoft", ha affermato la compagnia. "Praticamente ogni aspetto di AF2 è copiato da Rainbow Six Siege, dalla schermata di selezione degli operatori a quella di fine partita con i punteggi, così come tutto quello che si trova fra le due schermate in questione".

Non ci sono ancora commenti ufficiali da parte di Apple e Google, che in questo caso si pongono nella vicenda come distributori del gioco. Ci sono stati diversi altri casi simili in precedenza, anche se con protagonisti diversi e Area F2 non è probabilmente nemmeno l'unico gioco mobile "ispirato a" Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, considerando la popolarità del gioco Ubisoft, ma i nomi coinvolti in questo caso sono sicuramente di alto profilo.

Per quanto riguarda Tom Clancy's Rainbow Six: Siege, Ubisoft ha annunciato l'evento Rainbow Six European Open Clash, dopo il The Grand Larceny di inizio maggio 2020.