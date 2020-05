Forza Horizon 4 regala 200 giri di Super Wheelspin, tanti premi per tutti

Forza Horizon 4 ha deciso di regalare a sorpresa 200 giri di Super Wheelspin a tutti i giocatori, a quanto pare, un premio di notevole entità considerando l'economia interna del gioco, nella quale tale ricompensa è riservata solo dopo aver raggiunto livelli di esperienza e completato particolari obiettivi.

Può non sembrare una notizia di grande entità, ma per chi gioca a Forza Horizon 4 rappresenta una vera cornucopia di contenuti in-game gratuiti da non lasciarsi sfuggire, visto che con i giri di Super Wheelspin possiamo ottenere anche auto particolarmente esclusive e crediti da spendere.

Ovviamente si tratta di fortuna, dunque molti premi saranno composti anche da abbigliamento di dubbio gusto, emette e caratteristiche più marginali per il proprio avatar, ma in 200 giri c'è matematicamente la possibilità di ottenere qualcosa di molto buono, come supercar, auto rare e svariati soldi da spendere all'interno del gioco tra ulteriori auto, modifiche e anche magioni di una certa entità.

Tutto quello che dovete fare è dunque entrare nel gioco e accedere al menù principale: nella pagina centrale, tra le comunicazioni, troverete un messaggio da parte di Playground Games e Microsoft che vi informa di avere diretto a effettuare 200 giri di Super Wheelspin. L'unico problema sarà il tempo richiesto per portare a termine tutti e 200 i tentativi, ma si tratta sicuramente di un'occasione da cogliere.

Forza Horizon 4 è considerato il miglior gioco di guida del decennio, nientemeno, dalla celebre trasmissione televisiva Top Gear e a questo punto attendiamo di vedere un possibile Forza Horizon 5 su Xbox Series X.