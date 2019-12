Forza Horizon 4: per Top Gear è il miglior gioco di guida del decennio

Forza Horizon 4 è il miglior gioco di guida del decennio per Top Gear, che ha pubblicato la propria classifica premiando appunto il racer di Playground Games, disponibile su PC e Xbox One.



In seconda posizione, un po' a sorpresa vista la spiccata componente arcade, troviamo Mario Kart 8, mentre Gran Turismo Sport occupa il terzo posto della top 10.



I migliori giochi di guida del decennio per Top Gear



Forza Horizon 4 Mario Kart 8 Gran Turismo Sport Assetto Corsa DiRT Rally 2.0 F1 2019 Need for Speed: Hot Pursuit Rocket League Blur Forza Motorsport 7