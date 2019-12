Samsung Galaxy S11, dimensioni dei tre modelli rivelate da un leak?

Samsung Galaxy S11 adotterà con ogni probabilità la stessa suddivisione in tre modelli scelta dall'azienda coreana l'ultima volta, e un leak rivela le dimensioni del terminale.



La foto che vedete in calce ritrae infatti gli screen protector realizzati per il Samsung Galaxy S11, S11e e S11 Plus, rivelando le differenze fra i tre dispositivi.



Nello specifico, la versione budget Samsung Galaxy S11e stavolta sarà più piccola, mentre il modello Plus sembra non presentare una stazza sostanzialmente superiore rispetto al fattore di forma intermedio.



La fonte del leak, che in ogni caso non fornisce le dimensioni effettive del Galaxy S11, appare affidabile: è la stessa che rivelò il modulo rettancolare per la fotocamera di iPhone 11 Pro e Google Pixel 4.





Looking at the three protective films, you can compare the sizes of S11e, S11 and S11+. pic.twitter.com/kuDAJCKUVi — Ice universe (@UniverseIce) December 26, 2019