GTA 6: ambientazione, personaggi, uscita su PS5 e Xbox Series X nel nuovo leak

GTA 6 torna a far discutere dopo il leak comparso alcune ore fa su Reddit, in cui un sedicente tester del nuovo episodio della serie Rockstar Games ha parlato dell'ambientazione, dei personaggi e di altri dettagli.



La fonte ha dichiarato di aver provato Grand Theft Auto VI su di un devkit di PS5, il che sottintende l'uscita del gioco sulle piattaforme di prossima generazione, inclusa ovviamente Xbox Series X, il tutto però senza escludere una possibile impostazione cross-gen come accaduto per GTA V.



Secondo il leak, la pre-produzione di GTA 6 è iniziata più o meno nel 2014, con lo sviluppo entrato a pieno regime nel 2016 utilizzando metà delle risorse dello studio e destinando l'altra metà al completamento di Red Dead Redemption 2, visto per certi versi come una base di partenza per il nuovo capitolo di Grand Theft Auto, specie dal punto di vista tecnico.



La mappa di GTA 6 è tanto splendida quanto enorme, riferisce il leaker, al punto di far sembrare gli scenari del quinto episodio come una roba blanda e povera, in particolare per quanto concerne meteo ed effettistica.



Due le grandi città esplorabili: la già nota Vice City, ispirata a Miami, e la nuova Carcer City, basata sulla zona di Boston; accompagnate da una serie di centri urbani minori, sparsi all'interno di tre stati. Esplorare l'intera mappa è un'impresa, tanto è grande e dettagliata: in ogni zona ci sono luoghi, attività e attrazioni differenti.



Il leaker ha scritto di essersi dedicato all'esplorazione ma di non aver giocato alcuna missione della campagna, che tuttavia dovrebbe includere personaggi multipli (due dei quali probabilmente fratelli), fra cui un poliziotto sotto copertura. Gli incarichi potranno essere abbandonati e/o falliti, il che porterà a sviluppi alternativi della storia sebbene il finale non verrà modificato.



Qui sotto il post originale nella sua interezza, ovviamente da prendere con le pinze.