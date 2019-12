One Piece: Trafalgar Law dopo il salto temporale, il design iniziale di Eiichiro Oda

I lettori del manga di One Piece (e gli spettatori dell'anime) sanno bene che all'interno dell'opera di Eiichiro Oda si verifica, ad un certo punto, un salto temporale di alcuni anni: quest'ultimo avviene, ad esempio, tra l'episodio 516 e il 517 dell'anime. Di conseguenza i personaggi di One Piece si sono potenziati e hanno cambiato look, durante il "salto".

Eiichiro Oda ha mostrato negli ultimi giorni il design iniziale di Trafalgar Law dopo il salto temporale: si tratta di alcuni bozzetti che mostrano il nuovo aspetto del capo dei pirati di Heart, poi parzialmente modificato prima della sua introduzione nell'opera. Trafalgar Law è sempre stato un personaggio molto amato dal pubblico dei lettori, e di recente è tornato anche in azione nel film evento One Piece Stampede.

Trafalgar Law in passato ha incrociato più volte la sua strada con quella di Rufy Cappello di Paglia, il protagonista di One Piece assieme alla propria ciurma. Non è da escludere che i suoi poteri di teletrasporto e la sua abilità di spadaccino non possano tornare utili anche nell'Arco Narrativo di Wano, con l'imminente scontro con Kaido e i pirati di Big Mom.

Early sketches of Trafalgar Law before Oda finalized his design! pic.twitter.com/v0XM7vVEvf — Artur - Library of Drum Island (@newworldartur) December 17, 2019