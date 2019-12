Fortnite: Fratelli Baozi nel negozio del 30 dicembre 2019

I giocatori di Fortnite Capitolo 2 e Fortnite Battaglia Reale li attendevano ormai dalla scorsa estate, quando i dataminer del gioco li avvistarono tra i file di un nuovo aggiornamento. I Fratelli Baozi debuttano oggi nel negozio di Epic Games.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, lunedì 30 dicembre 2019, troverete finalmente i Fratelli Baozi: si tratta di quattro Skin differenti proposte in un unico pacchetto da 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Assieme alla skin potrete anche acquistare lo strumento raccolta a tema, Elaborazione Completata (costa 500 V-buck, un prezzo di circa 5 euro al cambio). Segnaliamo inoltre che nel negozio di oggi troverete il balletto Dacci Dentro, e ancora per un po' la Skin Assaltatore Imperiale di Fortnite x Star Wars.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite del 30 dicembre 2019, con rispettivi prezzi. Le sfide del Mezz'Inverno sono ora disponibili, e lo rimarranno fino ai primi giorni di gennaio 2020.

Steamed up and ready for action 🥟



The Bao Bros are now available in the Item Shop! pic.twitter.com/Tu3YgaTJL3