Star Wars, un giovane Luke Skywalker nella serie di Obi-Wan Kenobi

La serie di Star Wars dedicata a Obi-Wan Kenobi vedrà la presenza di un giovane Luke Skywalker, stando a quanto riferito dall'influencer Daniel Richtman.



Secondo tale fonte, il casting per il personaggio è già cominciato e l'obiettivo degli autori di Obi-Wan Kenobi è quello di consolidare la timeline del franchise prima degli eventi di Star Wars: Una Nuova Speranza.



Immaginata inizialmente come un film standalone, la serie di Obi-Wan Kenobi vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del leggendario Jedi e Hossein Amini alla sceneggiatura.



In arrivo su Disney+, lo show non ha ancora una data di uscita ufficiale.