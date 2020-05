Xbox Series X e PS5: la CPU, non l'SSD, è l'evoluzione più importante secondo il team di Scorn

Xbox Series X e PS5 avranno nella nuova CPU, non nell'SSD, l'elemento di maggiore evoluzione rispetto agli hardware di generazione attuale secondo Ebb Software, team responsabile di Scorn, l'affascinante gioco horror in stile Giger che è stato presentato nuovamente all'inside Xbox di qualche giorno fa.

Si tratta di una dichiarazione piuttosto vaga ma paradossalmente anche particolare: considerando che tutti sembrano parlare unicamente di SSD e nuovi sistemi di immagazzinamento e gestione dati, trovare un team di sviluppatori che vedono nella CPU la maggiore evoluzione della next gen è diventato quasi raro.

Ljubomir Peklar, director di Scorn, ha riferito a MSPoweruser che il processore principale delle piattaforme next gen è il loro elemento distintivo e la caratteristica hardware destinata ad apportare la maggiore evoluzione. Si tratta anche di uno dei motivi per cui Scorn non uscirà sulle piattaforme di attuale generazione, visto che è stato annunciato come gioco solo next gen PC e Xbox Series X in esclusiva console.

"Non abbiamo preso in considerazione Scorn sulle console attuali perché vogliamo che sia giocabile a 60 fps", ha spiegato Peklar, "Sarebbe una cosa praticamente impossibile sulle console attuali, a meno di grossi sacrifici in altri ambiti. La next gen è incentrata sulla risposta immediata, la fluidità e la riduzione delle perdite di tempo. Il problema è che questa caratteristiche non sono facili da far capire e promuovere attraverso video e immagini".

Il director di Scorn ha anche parlato dell'SSD, facendo proprio presente che non si tratta del "game changer" più evidente dei nuovi hardware: "Tutti non fanno che parlare dell'SSD come della prossima novità di maggiore rilievo. È vero, l'SSD aiuterà molto con il caricamento e la gestione degli asset, ma il maggiore colpevole nel creare problemi alla generazione attuale è stata la CPU. È su questo aspetto che vedremo le maggiori differenze con le nuove console rispetto alla generazione attuale".

Scorn è stato presentato all'ultimo Inside Xbox tra le novità in arrivo su Xbox Series X e insieme a The Medium si tratta di esclusive console e solo su next gen. Inoltre, sarà disponibile direttamente su Xbox Game Pass al lancio, il tutto in 4K e 60 fps.