Xbox Series X: produzione già avviata, Francia tra i paesi con priorità

Xbox Series X sembra sia già in fase di produzione piena, secondo quanto riferito da alcune fonti francesi che peraltro confermano come la Francia sia fra i paesi posti con priorità di distribuzione all'interno del mercato europeo.

La notizia arriva in particolare dal sito francese Xboxygen, il quale è per l'appunto un sito specificamente dedicato a Xbox e collegato a tale paese, dunque si spiega la particolare attenzione al mercato in questione, che verosimilmente non sarà l'unico ad essere in una lista prioritaria di paesi da parte di Microsoft.

"Quello che abbiamo saputo oggi è che Xbox Series X è in produzione e che la Francia è tra i paesi con priorità per ricevere la console al lancio verso la fine dell'anno", si legge sul sito in questione. L'informazione arriva in effetti da Ina Gelbert, che è il director di Xbox France: "Abbiamo le unità per il lancio", ha affermato, ribadendo che "la Francia è tra i paesi con priorità.

Considerando la situazione del mercato europeo, è possibile che tutto il blocco occidentale europeo sia tra i paesi con priorità, tra i quali dovrebbe esserci anche l'Italia. Al lancio di Xbox One, Microsoft adottò una particolare strategia a scaglioni per la distribuzione della console sul territorio europeo, con alcuni paesi che la ricevettero solo in un secondo momento.

All'epoca, tuttavia, un grosso problema era dato dalla localizzazione del sistema per l'uso di Kinect e i suoi comandi vocali in ogni singola lingua, cosa che ovviamente non dovrebbe ripetersi per Xbox Series X, dunque probabilmente il lancio sarà contemporaneo in tutta Europa, sebbene ogni paese avrà delle scorte differenziate in termini di quantità.

La cosa viene confermata anche da Gelbert: "La scelta che abbiamo fatto per questo lancio è di essere presenti in più paesi rispetto a quanto fatto con Xbox One", ha affermato. Per il momento, attendiamo la presentazione di giugno di Xbox Series X per avere maggiori informazioni, forse anche sulla data di uscita, mentre proprio in queste ore Yakuza Like a Dragon potrebbe aver mostrato come saranno le copertine next-gen dei giochi per la console.