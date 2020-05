Four Kings One War, gratis su Steam questo gioco di strategia VR basato sugli scacchi

Four Kings One War, un gioco di strategia -anche in VR- basato sugli scacchi, è gratis in accesso anticipato su Steam per Windows PC. Lo sviluppatore StaplesVR consente di riscattare gratuitamente il suo gioco per solo alcuni giorni: ovvero fino al 19 maggio alle 9 del mattino. Coloro che volessero ottenere la versione VR di Four Kings One War dovranno comprare il DLC a soli 3,99 euro.

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli dell'iniziativa, oltre che scoprire questo curioso gioco di strategia che promette di rivoluzionare gli scacchi dopo 1400 anni di storia.

Forse l'obiettivo è un po' troppo ambizioso, ma sicuramente l'esperienza sembra sufficientemente affascinante e complessa da meritare uno sguardo. Four Kings One War può essere affrontato in solitaria o si possono sfidare altri giocatori online. Al momento il gioco è in accesso anticipato e dovrebbe rimanere in questo stato per circa 6 mesi. Sinceramente non sappiamo quando dovrebbe scadere questa promessa, possiamo solo notare che la data di lancio ufficiale era fissata all'anno scorso.

Four Kings One War è disponibile solo in inglese. In queste ore altri due giochi sono riscattabili gratuitamente: LEGO Ninjago Il Film: Video Game è gratis su PS4, Xbox One e PC, ma soprattutto GTA 5 su Epic Games Store.