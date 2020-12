Ho Mobile, dati personali di 2,5 milioni di utenti rubati e messi in vendita?

Ho Mobile sembra aver subito un notevole furto di informazioni, con i dati personali di 2,5 milioni di utenti che pare siano stati rubati e messi in vendita sul darkweb per la modica cifra di 500 dollari.

La notizia arriva da Bank Security, gruppo specializzato in sicurezza informatica, il quale ha riferito di aver rilevato un'infrazione di sicurezza alla banca dati dei clienti Ho Mobile, l'operatore virtuale di Vodafone: in sostanza, l'intero database dei clienti Ho sarebbe finito in vendita sul darkweb, ovvero i dati relativi a 2,5 milioni di utenti in vendita per soli 500 dollari.

Non c'è ancora conferma della veridicità dei dati in questione, ma nel caso il dump dei dati riguarderebbe alcuni elementi personali sensibili, nella fattispecie: