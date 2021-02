PS5 DualSense, in arrivo il back button posteriore con l'attachment?

Anche per il DualSense di PS5 potrebbe essere un arrivo il particolare attachment in grado di aggiungere il back button che abbiamo visto anche sul DualShock 4, in base a un brevetto recentemente registrato da Sony.

Presso il database della World Intellectual Property Organization è infatti spuntato un nuovo documento da parte di Sony, registrato il 4 febbraio, riferito a un "dispositivo aggiuntivo per controller con preset personalizzabili", la cui definizione sembrerebbe proprio associabile a una nuova versione dell'attachment già visto su PS4.

Secondo quanto riferito nei documenti, Sony aveva già fatto richiesta di registrazione il 29 giugno 2020, segno che evidentemente il progetto è già in corso da un po' di tempo ma era comunque previsto arrivare successivamente al lancio di PS5.

Considerando le ottime risposte ricevute dal Back Button Attachment uscito su PS4 per DualShock 4, in molti si aspettavano di vedere tale dispositivo già integrato nel design di default del DualSense di PS5, ma come abbiamo visto il retro del nuovo controller è invece vuoto.

D'altra parte, considerando già le numerose novità presenti nel DualSense, l'aggiunta anche del back button integrato avrebbe forse fatto salire eccessivamente il costo di produzione e di vendita della nuova periferica, con Sony che potrebbe aver scelto allora di commercializzarla a parte e dare agli utenti la possibilità di scegliere se acquistarla o meno.

In ogni caso, restiamo in attesa di eventuali delucidazioni sulla questione, considerando che al momento si tratta solo di una supposizione a partire da una sorta di brevetto, che spesso non comportano nulla di definitivo.