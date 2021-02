Lumen, la recensione: giocare con la luce in un puzzle game su Apple Arcade

Avete presente quegli enigmi nei quali ci si trova a dover muovere oggetti e specchi per proiettare un fascio di luce in modo da colpire precisamente un obiettivo? Nella recensione di Lumen ci occupiamo di un gioco che prende questa specie di classico dell'enigmistica videoludica e lo trasforma nel suo principale oggetto del gameplay, con risultati interessanti anche grazie alla particolare caratterizzazione scelta. Dai misteri dell'archeologia alla cultura popolare, passando per Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta fino ad arrivare Myst, RiME e un'ampia serie di esempi nei videogiochi adventure tra cui il recente The Last Campfire, l'idea che un fascio di luce incanalato secondo un certo percorso possa svelare segreti e aprire porte misteriose è un po' un elemento ricorrente, derivante dall'indiscutibile fascino delle proprietà dei raggi solari e degli effetti di rifrazione. Nel caso di Lumen, il concetto viene inserito in un contesto molto particolare, tra astrusi meccanismi che ricordano le macchine di Rube Goldberg e una strana storia celata tra i numerosi livelli da scoprire.





Nonostante si tratti sostanzialmente di una lunga sequenza di puzzle, Lumen ha anche velleità narrative e vuole raccontare la storia di Mrs. Olivia McLumen, inventrice scozzese dei primi del 900, appassionata di scienza e pioniera della robotica applicata agli oggetti di uso quotidiano. La bizzarria e genialità del personaggio in questione si riflette un po' in tutto lo stile del gioco, che mischia strani meccanismi antichi con tocchi estetici in stile Art Deco, musica d'epoca e una certa allegria di fondo. I sogni e i progetti della Signorina Lumen possono sembrare strani e naif, ma la sua personalità da romantica sognatrice unita alla passione e l'acume che profonde nelle sue costruzioni la rendono un personaggio davvero carismatico, in grado di donare una forte identità anche a un semplice puzzle game. La storia ci vede infatti impegnati a riscoprire le invenzioni di Olivia nascoste in microfilm dentro a una strana scatola meccanica trovata dentro una vecchia soffitta, da ripristinare indirizzando fasci di luce in varie maniere. In questo modo, la progressione tra gli enigmi si trasforma in una vera e propria narrazione, accompagnata dalla voce dell'inventrice che rievoca le sue imprese e, occasionalmente, dai brevi filmati della sua vita e delle sue scoperte.