Halo Infinite è il gioco del mese di dicembre 2021

L'ultima parte del 2021 ha visto una notevole successione di nomi di grosso calibro da parte degli Xbox Game Studios e anche il gioco del mese di dicembre 2021 prosegue in questo trend con una elezione che non lascia spazio ad alcun dubbio, né da parte della redazione né dai lettori. Dopo aver visto Forza Horizon 5 conquistare il titolo di gioco del mese di novembre 2021, è ora il turno di Halo Infinite, indubbiamente l'uscita di maggior rilievo nel mese appena concluso, a dire il vero non troppo ricco di altre proposte, sul fronte dei videogiochi.

D'altra parte, gli ultimi trentuno giorni dell'anno difficilmente riservano grandi uscite, dunque la scelta di Microsoft e 343 Industries è stata per certi versi anche inusuale, visto che solitamente si cerca di concentrare le uscite di grosso calibro nelle settimane precedenti alle feste natalizie, ma sappiamo che il percorso fino al lancio del nuovo Halo è stato piuttosto difficoltoso, dopo il clamoroso posticipo di un anno in cui è incappato.

Tutto questo si è riflettuto anche nel risultato dei sondaggi sul gioco del mese, che di fatto si concentrano in maniera impressionante sul solo Halo Infinite. Tuttavia, è una visione sicuramente parziale della realtà: ci sono stati titoli anche di notevole interesse oltre allo sparatutto Xbox e i riconoscimenti raccolti da Final Fantasy XIV: Endwalker lo dimostrano bene, oltre a porting e anche titoli completamente nuovi come Final Fantasy VII Remake Intergrade su PC per quanto riguarda la prima categoria o Solar Ash, Wytchwood, Chorus e The Gunk per la seconda, tanto per fare alcuni esempi.

Tuttavia, quando ci si trova di fronte a una vera e propria icona dei videogiochi come Halo, seppure forse non più ai livelli di notorietà di cui godeva anni fa, il risultato di un sondaggio del genere non può che essere un plebiscito a suo favore.