Phison E26: il controller SSD PCIe 5 supera di gran lunga i 10 GB al secondo

Al CES 2022, Phison ha mostrato il futuro della gestione dati su PC con il controller SSD di nuova generazione Phison PCIe Gen 5.0 E26, in grado di garantire velocità ben oltre il limite dei 10 GB al secondo, arrivando addirittura a 32 GB al secondo per lane su PC con appropriate caratteristiche, cosa che porta a performance ben superiori a quanto consentito su PCIe 4 e a quanto visto su PS5, considerata attualmente il massimo standard nella gestione dei dati da archivio su console.

La tecnologia Phison è attualmente collegata a numerose compagnie specializzate in soluzioni di archiviazione e componenti PC come Corsair, Gigabyte, MSI, Patriot, Sabrent e Seagate, ma anche molti altri, dunque anche questo controller si prepara ad essere il nuovo standard in arrivo nel prossimo periodo, superando nettamente le performance già impressionanti del gen 4.0.

Stiamo assistendo a un'evoluzione impressionante in questo campo: dopo anni passati sul PCIe 3.0 e un passaggio molto lento verso la gen 4.0, che comunque rappresentava già un incremento di velocità impressionante, nel giro di un paio di anni ci ritroviamo di fronte a un aumento esponenziale della velocità con l'arrivo del PCIe gen 5.0, supportato da questo controller Phison che consente delle performance impressionanti.

Ovviamente ci sarà poi da vedere come e quanto questo possa essere sfruttato appieno, ma la tecnologia ora consente di superare ampiamente il limite dei 10 GB al secondo che sembravano già fantascientifici con il gen 4.0, arrivando fino a 32 GB al secondo per lane, ovviamente applicato su SSD di nuova generazione in grado di sostenere velocità del genere ma sarà anche retrocompatibile con gli SSD su standard PCIe 4.0, con incrementi notevoli anche in quel caso.

Per quanto riguarda i giochi, ci sarà da valutare l'effettivo sfruttamento, laddove lo sviluppo nella maggior parte dei casi tiene ancora in considerazione gli hard disk meccanici, ma è chiaro come la situazione si stia evolvendo velocemente.

Facile pensare, peraltro, anche alle famose considerazioni di Tim Sweeney sull'arretratezza dei PC rispetto alla soluzione di storage pensata per PS5, visto che i nuovi numeri dello standard PCIe gen 5.0 sono già su un altro pianeta, come quelli dell'SSD Samsung PCIe 5 presentato nei giorni scorsi.

Il nuovo controller Phison E26 verrà presentato più nel dettaglio nel corso del CES 2022, dal 5 all'8 gennaio 2022, oltre alla nuova soluzione senza DRAM per PCIe 4 "PS5021-E21T" e la soluzione PS5013-E13T studiata per i dispositivi mobile.