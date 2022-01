Nintendo Switch OLED sarà in vendita in Cina dalla prossima settimana

Nintendo e Tencent hanno nuovamente unito le forze e la prossima settimana lanceranno Nintendo Switch OLED in Cina. La console arriverà nei negozi cinesi l'11 gennaio, quindi a circa tre mesi dal debutto nel resto del mondo, il che è molto meno di quanto ci ha messo il modello base.

Nintendo Switch è arrivata in Cina infatti solo nel 2019, ovvero due anni dopo il lancio nel resto del mondo e in ritardo rispetto a PS4 e Xbox One, tuttavia riuscendo a vendere oltre 4 milioni di unità e superare le console di Sony e Microsoft, sommando sia le unità vendute regolarmente che quelle attraverso il "mercato grigio", ovvero con l'importazione da altri paesi.

Nintendo Switch OLED sarà disponibile in Cina al prezzo di 2.599 RMB, ovvero circa 360 euro, e lo store digitale eShop sarà region locked, ovvero sarà possibile acquistare prodotti solo da quello cinese. Inoltre, alcuni giochi potrebbero essere limitati o addirittura bannati dal governo cinese, come ad esempio Animal Crossing: New Horizons.

Come accennato in apertura, Nintendo Switch OLED arriva in Cina con solo tre mesi di ritardo dal lancio nel resto del mondo. Si tratta di un tempo decisamente breve per l'approvazione da parte del governo cinese rispetto alle altre console introdotte in passato, come fa notare Daniel Ahmad, analista di Niko Partners. Interessante inoltre notare che il modello Lite invece non è ancora arrivato nel mercato cinese e a questo viene da chiedersi se mai lo farà.