No Man's Sky può essere giocato senza una scheda grafica dedicata

Hello Games ha aggiornato i requisiti minimi e consigliati di No Man's Sky su Steam e secondo le nuove indicazioni il gioco di esplorazione spaziale non ha bisogno di una scheda grafica dedicata per poter essere eseguito.

Precisamente, viene indicato come requisito minimo per No Man's Sky una Intel UHD graphics 630 (insieme alle Nvidia GTX 1060 3GB e AMD RX 470 4GB). Questa scheda grafica Intel è una GPU integrata che viene usata in vari processori desktop e notebook. Di norma i videogiochi richiedono schede grafiche dedicate, quindi questa novità (e soprattutto il fatto che ora sia ufficiale) è molto interessante.

Ovviamente, utilizzando un hardware che rispetta esattamente i requisiti minimi permetterebbe sì di giocare a No Man's Sky, ma a una qualità grafica bassa, con prestazioni non eccelse. Non sono inoltre indicati ai requisiti consigliati per il gioco, ma è chiaro che un PC moderno è in grado di eseguire l'avventura al massimo delle sue possibilità.

No Man's Sky

I nuovi requisiti minimi di No Man's Sky sono:

Sistema operativo: Windows 10/11 (64-bit versions)

Processore: Intel Core i3

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 1060 3GB, AMD RX 470 4GB, Intel UHD graphics 630

Memoria: 15 GB di spazio disponibile

Ricordiamo anche che No Man's Sky è verificato su Steam Deck, quindi è possibile giocarvi in modalità portatile senza problemi.

È poi in arrivo anche la versione Switch, che potrebbe però avere alcuni limiti al D1.