House of the Dragon contiene troppe scene di sesso, per Matt Smith

House of the Dragon, l'imminente serie televisiva basata sulle opere di George R.R. Martin, contiene troppe scene di sesso, stando a quanto dichiarato da Matt Smith, l'attore che nello show interpreta il principe Daemon Targaryen.

Presentato al San Diego Comic-Con 2022 con un trailer esteso, House of the Dragon proverà dunque a bissare il successo de Il Trono di Spade senza tralasciare nulla, e anzi rilanciando uno degli elementi che ha probabilmente contribuito al successo del precedente adattamento.

Nel corso di un'intervista con Rolling Stone, Smith ha detto che il suo personaggio nello show viene coinvolto in un po' troppe sequenze piccanti. "Ti ritrovi a chiedere: 'davvero abbiamo bisogno di un'altra scena di sesso?' E loro ti rispondono che sì, ne abbiamo bisogno", ha spiegato l'attore.

"A quel punto ti chiedi cosa stai facendo, se stai rappresentando i libri o ne stai diluendo i contenuti per rappresentare l'epoca in cui viviamo. Be', io penso che sia il tuo lavoro raccontare quelle storie in maniera fedele e onesta, così come sono state scritte."

"Dunque stai dicendo che Daemon ha la sua bella fetta di scene da camera da letto?", ha chiesto l'intervistatore. "Sì. Un po' troppe, se vuoi il mio parere", ha risposto Smith. Insomma, House of the Dragon non ha ancora fatto il proprio debutto (arriverà su Sky Atlantic il 22 agosto) e già spuntano le prime polemiche.