House of the Dragon, trailer esteso per il San Diego Comic-Con 2022

House of the Dragon è stato presentato al San Diego Comic-Con 2022 con un trailer esteso rispetto a quello pubblicato alcuni giorni fa, dunque più ricco di sequenze e caratterizzato da una durata di oltre tre minuti.

In uscita il 22 agosto in Italia, House of the Dragon è il prequel de Il Trono di Spade focalizzato sulla storia di casa Targaryen, duecento anni prima rispetto agli eventi che già conosciamo e dunque con un cast di personaggi completamente diverso.

La storia della serie si baserà sul romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, coprirà i primi centocinquanta anni degli eventi della celebre dinastia e potrà contare su attori del calibro di Matt Smith, Olivia Cooke ed Emma D'Arcy.

"L'attesissima serie HBO, ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade, racconta la storia della Casa Targaryen e gli avvenimenti che porteranno alla guerra civile, nota come Danza dei Draghi", si legge nella sinossi ufficiale.