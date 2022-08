Diablo Immortal: un bug riduce i Punti Esperienza ottenuti sconfiggendo nemici

Tramite un lungo report di un gruppo di utenti di Reddit, abbiamo modo di scoprire che Diablo Immortal include un bug che diminuisce i punti esperienza ottenuti.

Tramite la spiegazione scopriamo che non è chiaro in che modo questo bug si attivi. Il bug, inoltre, si attiva in modo diverso in ogni area. In poche parole, i giocatori non hanno trovato uno schema chiaro o una causa. L'unica certezza è chiaro che porta a una perdita di Punti Esperienza in Diablo Immortal che si avvicina alle volte anche al 50%.

Nel post vengono fatti alcuni esempi numerici e vengono proposte e scartate alcune idee sulle possibili causa di questo bug di Diablo Immortal.

Diablo Immortal

I giocatori di Diablo Immortal stanno quindi chiedendo altri feedback per cercare di capire cosa stia succedendo, oltre ovviamente a chiedere a Blizzard stessa di intervenire sulla questione.

Un gioco come Diablo Immortal si basa pesantemente sui punti esperienza ottenuti e subire una penalizzazione di decine di punti percentuali non è affatto positivo per l'esperienza di gioco.

Vi segnaliamo infine il nuovo trailer con Cradle of Filth, Bury Tomorrow e Witch Fever.