Snaccoon annunciato con un trailer alla Gamescom, è uno stealth game con protagonista un procione

Durante il corso del Future Games Show della Gamescom 2022 è stato presentato con un trailer Snaccoon, uno stealth game in cui giocheremo nei panni di un procione, realizzato da Christian Sparks, aka hippowombat.

Come possiamo vedere nel primo filmato ufficiale, in Snaccoon vestiamo i panni di un procione birichino, che per sopravvivere deve per forza di cose rubare del cibo agli esseri umani. Il gioco include meccaniche stealth, come nascondersi dietro i cassonetti o strisciare per dei condotti dell'areazione.

L'obiettivo a quanto pare sarà quella arraffare varie tipologie di cibarie. Nel filmato vediamo il nostro peloso protagonista scatenare il panico in un negozio di ciambelle. Lo stile cartoonesco adottato dalla produzione poi è particolarmente azzeccato con i toni sopra le righe della produzione, con il nostro peloso protagonista che potrà anche rubare uno smartphone e girare video mentre esegue le sue malefatte.

Snaccoon è attualmente in sviluppo per PC, con data di uscita ancora da definire. Che ne pensate, il primo trailer vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.