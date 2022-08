The Case of the Golden Idol annunciato con trailer alla Gamescom

The Case of the Golden Idol è la nuova avventura sviluppata da Color Gray Games, annunciata alla Gamescom 2022 con un trailer. È inoltre disponibile una demo giocabile su Steam.

Si tratta di un gioco investigativo dai tratti originali, in cui potremo investigare liberamente su dodici efferati casi di omicidio, trovare indizi, indicare eventuali colpevoli e svelare l'orribile verità che si cela dietro queste crudeli azioni.

Ambientato nel diciottesimo secolo, The Case of the Golden Idol è caratterizzato da uno stile grafico molto peculiare, una pixel art sporca ma affascinante e un'interfaccia che appare decisamente funzionale al gameplay.