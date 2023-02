Hogwarts Legacy: nel gioco c'è anche un personaggio transgender, ma non tutti ne sono contenti

In Hogwarts Legacy c'è anche un personaggio transgender con cui il giocatore può interagire. Si chiama Sirona Ryan e si trova al pub I Tre Manici di Scopa, di cui è la proprietaria, nel villaggio di Hogsmeade (quello posto nelle vicinanze della scuola) come potete vedere nel video sottostante.

Hogwarts Legacy è oggetto di forti discussioni legate all'acclarata transfobia dell'autrice del Wizarding World, J.K. Rowling. Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l'esaustivo speciale di Giulia Martino pubblicato su queste pagine. Gli sviluppatori di Hogwarts Legacy hanno preso le distanze dalle parole della Rowling in più occasioni, per evitare il boicottaggio del gioco. Probabilmente l'inserimento di Sirona Ryan è funzionale a questo distanziamento.

La Ryan non ha un ruolo centrale nel gioco, ma è coinvolta in un paio di quest. Comunque sia, parlandole dà qualche delucidazione sul suo retroterra, di cui non vi sveleremo nulla per evitare anticipazioni.

Naturalmente l'inclusione di un personaggio transgender nel gioco non è sfuggita ai più. Le reazioni sono state diverse. Alcuni hanno plaudito alla scelta di Avalanche, lo studio di sviluppo, vivendola come uno smacco alla Rowling stessa, mentre altri hanno accusato la Ryan di essere un "personaggio transgender gettone" e che la sua inclusione ha motivazioni essenzialmente politiche, ma che non incide in nulla sul gioco. In particolare i più accesi critici di questa scelta sono stati Liam Robertson di Did You Know Gaming e Stephanie Sterling.

Per il resto vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X e S. Il 4 aprile 2023 uscirà su PS4 e Xbox One, mentre il 25 luglio su Nintendo Switch. L'accesso anticipato al gioco inizierà il 7 febbraio 2023.